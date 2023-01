Benzina verso i 2 euro | il governo valuta l' intervento Domani vertice tra Meloni | Giorgetti e vertici Finanza

Sky Tg24

Per quanto riguarda il rifornimento servito, laè arrivata a 1,965 euro, il diesel a 2,023. In autostrada poi i prezzi salgono ancora. Secondo il sito di energia Staffetta Quotidiana, la ...- - > Prezzi dellaoltre i 2 euro, in Friuli tornano le codela Slovenia. La strada sembra tracciata, con i prezzi die diesel che dopo aver superato di slancio i 2 euro corronoi 2 e mezzo ... Carburanti, volano prezzi benzina e diesel: gasolio verso 2,5 euro al litro in autostrada I prezzi dei carburanti continuano a salire, dopo che il primo gennaio è finito il calmiere imposto dal governo Draghi. Secondo il sito Quotidiano Energia, il prezzo ...Il governo vuole dare un freno alle speculazioni in atto sui prezzi dei carburanti. Domani il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, ...