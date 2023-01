Benzina | domani vertice a palazzo Chigi tra Meloni | Giorgetti e i vertici della Finanza «Valutare azioni anti-speculazioni»

Agenzia ANSA

19.35,Salvini: valuteremo intervento "c'è un Cdm e ragioneremo se, fra guerra, caro materiali e caro materie prime, sia il caso di intervenire e ci siano denari per intervenire". Così il ...... grazie all'extra - gettito Iva di gennaio e febbraio legato alla super - inflazione (non solo carburanti) avrebbe utilizzato quel tesoretto per cercare di arginare il, Salvini:in cdm ... Gdf da Meloni-Giorgetti domani, contro speculazioni benzina ... Il governo vuole dare un freno alle speculazioni in atto sui prezzi dei carburanti. Domani il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, ...La stretta contro i furbetti della benzina è destinata a proseguire, ma l’attività della Guardia di finanza ha già dato i suoi effetti. Da marzo dell'anno scorso, in concomitanza con… Leggi ...