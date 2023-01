Benevento | Forte in uscita

Ottopagine

SacrificatoL'arrivo di Coda adovrebbe comportare la cessione di Francesco(valutato circa 2 milioni) che nelle intenzioni del club campano dovrebbe finanziare proprio l'...... per i quale ha svolto funzioni dirigenziali nelle prefetture di, Lecce e Campobasso. Dal ... mi impegnerò affinché la Prefettura continui ad essere un puntodi riferimento per tutte le ... Benevento, cambiano i programmi: in uscita Forte Il Benevento continua a lavorare per il ritorno di Massimo Coda, centravanti protagonista della vittoria della Serie B nel 2019/20. Il Genoa, dal canto suo, non lascerà partire l'attaccante per meno d ...Con un avviso firmato dall'assessore ai Servizi Sanitari Alessandro Rosa e dal dirigente Gennaro Santamaria è stato convocato per giovedì prossimo 12 ...