Bellissime | immense nella dimensione e nella prospettiva | sono le opere di Gregory Crewdson esposte alle Gallerie d' Italia a Torino L' occasione per un viaggio nell' America profonda

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il mondo diè un gigantesco set. Ogni immagine contiene un piccolo racconto in cui personaggi immobili come statue rappresentano le sfumature di stati d’animo di vite desolate. È l’affresco di un’dolente che trae la sua sofferenza da una condizione esistenziale tantoda farci dimenticare le problematiche sociali.con la poetica fotografica compone la sua Pastoralena restituendo un mondo di sogni perduti, illusioni dissolte in cui i personaggi, incastonati nel paesaggio,piccole figurecornice della grande provinciana, quella del Massachusetts in cui l’autore si è trasferito e da tempo scenario prediletto per le sue narrazioni. ...