Bella Ciao che c' entra coi cortei per l' Iran? Il provincialismo di sinistra

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tutto quel che si può fare a contrasto dei crimini di cui si sta rendendo responsabile il regimeiano va benissimo, ma trasformare la denuncia in una tiritera da glamour resistenziale va invece tutt'altro che bene, e avvolge quelle manifestazioni in un'arietta provinciale che le svilisce al rango della solita petulanza italianona. Qualcuno dirà che cerchiamo il pelo nell'uovo, ma era fastidioso il canto diche si levava ieri dal meritorio assembramento napoletano contro la selvaggia repressione della protestaiana. Era inopportunamente pittoresco e inadeguato, cioè volgare, non meno che la scena delle leggiadre svampitelle che si tagliano una ciocca di capelli in favore di smartphone per dimostrarsi vicine alle ragazze che rischiano e perdono la vita laggiù. Si è nei decenni caricata di retorica ...

Tempo Stretto

Una serata emozionante, difficile e una vittoria nel segno del nostro immenso Gianluca:Capitano, sempre e per sempre con noi! La Juventus agguanta un'altra vittoria che grazie alla ... none ...La versione di Reggiani a me sembra piùA domani". Purtroppo, il domani è già passato., maestro. Messinesi in piazza con gli studenti iraniani. E intonano “Bella ciao” in persiano Messinesi e iraniani uniti hanno intonato Bella Ciao in persiano. E’ con questo canto di resistenza che ha avuto inizio il sit-in di domenica 8 gennaio a Largo Seggiola, organizzato dal comitato spont ...Una piazza strapiena ha cantato Bella Ciao in nome dei diritti e della libertà in Iran questa mattina davanti al Trianon Viviani. Una manifestazione voluta con grande determinazione da Marisa Laurito ...