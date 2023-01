Beautiful anticipazioni | Finn e Hope sentono puzza di bruciato e non si fidato di Sheila e Deacon

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Siete pronti per le nuovedi, pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di domani della soap americana? Appuntamento come sempre alle 13,40 per un nuovo episodio die per i nuovi colpi di scena con la soap più amata in Italia, vista ogni giorno da oltre 2,5 milioni di spettatori. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap, Brooke dopo aver saputo che sua sorella Donna è ancora innamorata di Eric pensa che i due potrebbero tornare insieme. Nonostante Eric sia stato molto chiaro con Donna, ribadendo di volere restare con Quinn, la donna che ama, Brooke è convinta che invece, il Forrester abbia bisogno di una persona come Donna al suo fianco. E per questo motivo ha deciso di coinvolgere anche Pam e Charlie nella sua missione, riuscire a far di nuovo avvicinare Donna con lo stilista. Una ...