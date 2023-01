Beatrice Valli non riesce più a dormire | ' Mi sveglio almeno sei volte a notte' Marco Fantini la prende in giro | la storia è esilarante

leggo.it

non riesce più a dormire la notte. L' influencer , che sul proprio profilo Instagram conta più di tre milioni di follower , è molto amata perché riesce a far coesistere la propria vita ...e Marco Fantini sono in attesa della loro terza figlia, la quarta per l'influencer ed ex volto di Uomini e Donne che ha avuto un figlio, Alessandro da una precendente relazione. La ... Beatrice Valli non riesce più a dormire: «Mi sveglio almeno sei volte a notte». Marco Fantini la prende in gir Beatrice Valli non riesce più a dormire la notte. L'influencer, che sul proprio profilo Instagram conta più di tre milioni di follower, è molto amata perché riesce ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...