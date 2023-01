Baustelle | il nuovo album è “Elvis”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) MILANO – Esce il 14 aprile per BMG “”, l’attesissimodeida oggi in pre-order, anticipato dall’uscita del singolo “Contro il mondo”, già fuori ovunque. La formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi nel 2023 si prepara a tornare live con un tour tutto sold out, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. “” è il nonoin studio deie giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band. Sui loro canali ...

