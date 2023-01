Batosta dopo Monza-Inter | stop di un mese

Tennis Press

È impossibile che possa riprendersiuna similegiacché il messaggio del Partito è chiarissimo : "se continui a pretendere autonomia le conseguenze saranno ancora peggiori". Del resto il ...Un minutoclamorosa occasione sui piedi di Guidone, lancio lungo dalla difesa di Magnanini, ... Lascuote il Ravenna che nonostante il doppio svantaggio ci prova subito con Marangon a ... Batosta per Marquez, annuncio ufficiale: tagliato fuori il campione ... La squadra di Messina non approfitta del ko della Virtus Bologna e perde ancora dopo il pesante ko in Eurolega. Varese, Venezia, Sassari e Pesaro maltrattano Brindisi, Verona, Reggio Emilia e Treviso.Formula 1, continuano le novità assurde: mazzata incredibile per la Ferrari, quello che è successo ha scioccato tutti i tifosi.