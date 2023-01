Basket Serie A | Napoli sorprende la capolista Milano | Pesaro e Varese alle Final Eight - Sport - Basket

Il recap delle gare della 14nbsp;giornata: Cinciarini diventa il miglior assistman della storia del ...Madrid 0 - 2- LEGAA 20:30 Reggio Emilia - Pesaro 95 - 76- EUROLEAGUE 19:00 Crvena Zvezda - Barcelona 94 - 99 20:00 ASVEL - Berlin 79 - 91 20:00 Panathinaikos - ...Qualificazione alla Coppa Italia e secondo posto solitario. Non poteva essere migliore la trasferta a Senigallia, campo sbancato dai Blacks per la prima volta nella loro storia. Un successo che regala ...Splendida impresa della Gevi Napoli Basket che vince con i Campioni d’Italia dell’ EA7 Emporio Armani Milano per 87-81 dopo un supplementare, In sala stampa il commento di Cesare ...