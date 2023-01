Basket | Nba | infortunio al ginocchio di Durant rivalutato tra due settimane

(Di lunedì 9 gennaio 2023) New York, 9 gen. - (Adnkronos) - L'ala dei Brooklyn Nets Kevindovrà saltare almeno le prossime dueprima di esseredallo staff medico della squadra, come conseguenza dell'alrimediato sul campo di Miami. Il 34enne, ex Golden State Warriors, ha subito una lesione al legamento collaterale mediale e dalle prime indiscrezioni filtrate dall'insider NBA Adrian Wojnarwoski accanto alla prima indicazione temporale (due, il periodo necessario per essere) ce n'è una seconda (sei) che fa tremare già di più i tifosi Nets. Wojnarowski, infatti, fa sapere che l'idea di base che franchigia e giocatore si sono fatti, alla luce della risonanza magnetica effettuata, è che l'assenza di ...

Sky Sport

No, non lo conosci! E comunque, non sto dicendo che devi giocare o allenare inper capire di. Sto dicendo che è difficile conoscere il gioco, e in pochissimi lo capiscono davvero. Nessuno ...Brooklyn non si ferma e colleziona la 18/a vittoria nelle ultime 20 partite, e lo fa grazie a un colpo dei suoi di Royce O'Neale, che condanna Miami in trasferta a soli 3"2 dalla fine del match. Non ... Luka Doncic preferisce l'Eurolega alla NBA: il commento di Flavio Tranquillo