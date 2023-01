Basket | Nasce un Sorriso Salerno ’92 espugna Marigliano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVince laun’92, vincono anche le altre in testa e continua l’inseguimento. Le granatine hanno aperto il girone di ritorno ieri con il successo sul parquet della New Capper 48-77, consolidando il terzo posto in classifica nel torneo di serie B femminile con 20 punti alle spalle di Ferraro Group Ariano Irpino (22, vittorioso ieri contro Catanzaro) e NewAgropoli (24, successo contro la Partenope Sant’Antimo). Partita sempre nelle mani dinella domenica sera del PalaNapolitano. Nonostante l’assenza dell’acciaccata Valerio – postumi del recupero di campionato vinto tre giorni prima a Casalnuovo – la compagine guidata da Aldo Russo regola la pratica con un vantaggio confortante già all’intervallo lungo (23-40) ...

