Basket | Eurolega 2022 2023 18^ giornata | programma | date | orari e tv

La Gazzetta dello Sport

Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 18giornata dell'2022/2023 di. Si apre una settimana che prevede un doppio turno, contestualmente all'inizio del girone di ritorno. L'Olimpia Milano fa visita all'ALBA di Berlino, mentre la Virtus ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv ALBA Berlino - Olimpia Milano , sfida valida come diciottesima giornata dell'2022/2023 di. Dopo la pesante e netta sconfitta contro l'Olympiacos, la formazione di coach Messina è atteso da questa insidiosa trasferta tedesca, sul campo di una squadra che ha ... Eurolega: Polonara ha firmato con lo Zalgiris Sesta vittoria consecutiva per Memphis, che batte Utah 123-118. Trascinatore assoluto Bane, con i suoi 45 punti. Positiva anche la prestazione di Jones (21 punti a referto). Tra i Jazz Simone Fontecch ...Domani arriva a Bologna lo Zalgiris Kaunas del nuovo acquisto Achille Polonara, sarà la sfida contro i lituani a dare il via al tour de force ...