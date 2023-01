Basket | 14^giornata Serie A 2023 | Napoli esulta al supplementare contro Milano

La Gazzetta dello Sport

(Lorenzo Gatto) Trieste: Bartley 16, Gaines 13, Davis 10 Scafati: Pinkins 21, Logan 13, Thompson 11 Leggi i commentiItaliano: tutte le notizie Gasport 8 gennaio 2023Bilbao - Osasuna CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Inter - Parma- EUROLEAGUE 19:00 Monaco - Olympiacos 19:00 Crvena Zvezda - Real Madrid 20:00 Berlin - Milano Visualizza Euroleague- EUROCUP ... Serie A: Colpo Napoli, sconfitta Milano. Venezia, Pesaro e Varese alle Final Eight Si è chiusa la quattordicesima giornata della Serie A di basket con la clamorosa vittoria della Givova Napoli contro l’Olimpia Milano. I campani vincono dopo un tempo supplementare per 87-81 e si rega ...Cambio al vertice del Girone A con la squadra di Beltrami che si fa superare in casa da Sassuolo, ora in testa c'è Trento. Nel Girone B la formazione giallorossa vince anche il big match sul campo del ...