L'alpinista valdostano Hervé, arrivato con David Goettler al campo base dell'Ottomila nepalese, spiega qual è il bagaglio per ..., di solito il campo base è 'solo' il punto di partenza. In questo caso però arrivarci non parevascontato, a un certo punto. Barmasse: "Così si fa lo zaino da 150 kg per il Dhaulagiri (ma per la vetta peserà solo 12)"