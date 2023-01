Barbiebac | l’hostess tiktoker che svela i lati nascosti dei voli aerei

Leggi su funweek

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lei si chiama Barbara, è argentina e sui social è conosciuta come @: fa un mestiere invidiato da molti, la hostess, e a 29 anni può dire di aver girato già tutto il mondo. Ma Barbie, che ora vive a Torino e che prenderà a breve la cittadinanza italiana, ha deciso di condividere con i suoi follower anche ipiùe curiosi dei viaggi in aereo: piccoli consigli e bizzarrie che appassionano una community di tutto rispetto, che solo su TikTok conta 3 milioni e mezzo di fan. LEGGI ANCHE – Meet the megatrends, le tendenze viaggiper i prossimi dieci anni Seguire Barbie è consigliato a chi ha paura di volare: in diversi video ha spiegato che le turbolenze per il personale di bordo sono un momento di relax, perchè sono obbbligati a sedersi e quindi ne approfittano per riposare. Nessuna paura ...