Barbie | l' hostess TikToker confessa i lati nascosti dei viaggi in aereo

Il Fatto Quotidiano

Lei si chiama Barbara, è argentina e sui social è conosciuta come @barbiebac: fa un mestiere invidiato da molti, la, e a 29 anni può dire di aver girato già tutto il mondo. Ma, che ora vive a Torino e che prenderà a breve la cittadinanza italiana, ha deciso di condividere con i suoi follower anche i ...Ora, grazie a, abbiamo una risposta: L'argentina più amata sul web svela poi quali sono i posti più sporchi su un aereo e no, non devi stare attento solo in bagno: La scatola nera ... I segreti dell’hostess Barbie: bugie ai passeggeri, i rifiuti e i luoghi più sporchi a bordo Dalla turbolenze ai bagni, dagli acquisti al freeshop fino alle menzogne in quota: una hotess ha proprio molti segreti da raccontare e Barbara ha deciso di condividere tutto questo con i suoi follower ...Su TikTok e Instagram è una star, ma nella vita è una hostess che viaggia per il mondo. La sua base però è in Italia, a Torino, nonostante lei sia argentina. Si ...