Barbarie sui social | Chiariello denuncia la violenza dei tifosi

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Umbertoentra a gamba tesa sugli scontri tra ultras del Napoli e della Roma ultras sull’autostrada A1: “Unafiglia dei”. Ieri si è disputato un turno di campionato di calcio che è stato funestato da gravi episodi di. Secondo Umberto, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, questaè stata causata da “pseudonapoletani e pseudoromanisti, più animali che” che si sono dati appuntamento per “regolare” i loro conti in un’area di servizio dove 15 anni fa morì il tifoso laziale Sandri. “Giornata funestata dagli scontri in autostrada nella solita area di servizio, quella che già portò alla morte del tifoso laziale Sandri, ucciso da un colpo di pistola. Dopo ...