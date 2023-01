Barbara D’Urso arriva l’annuncio inaspettato | “Dopo 15 anni…” | La conduttrice lo rivela così

La Gazzetta dello Sport

Dopo una pausa in occasione delle feste,è pronta a tornare in azione. Per lei il 2023 si prospetta un anno ricco di emozioni e di nuovi progetti: non solo Pomeriggio Cinque , ma anche un nuovo spettacolo teatrale. Ma andiamo ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 9 gennaio 2023 troviamo l'incontro sospetto trae Briatore e i continui attacchi all'immagine di Totti . Ecco quindi gli spunti di gossip di ... Barbara D'Urso e Flavio Briatore sorpresi insieme in un hotel, il succoso primo gossip del 2023