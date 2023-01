(Di lunedì 9 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, è stato emesso ilperil. Ilpalazzo comunale dista compiendo in questi giorni un importante passo in avanti. L’amministrazione Elia ha infatti deciso diilnegli spazi del “palazzo arancione” di via Primo Maggio, la struttura che attualmente ospita alcuni studi dei medici ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

L'attività sportiva dev'essere per tutti: pubblicato ilper la dote sport a. Dote sport L'Amministrazione comunale dà la possibilità ai suoi cittadini di usufruire di una dote sport per l'anno 2021 - 2022. La scadenza per la richiesta è ...... attraverso la vittoria di undi Fondazione Cesvi dell'importo è di 11 mila euro. I primi ... e posizionati alcuni tavoli da pic nic (uno nel parco di viae l'altro nel parco della ... Baranzate, bando per realizzare il nuovo municipio