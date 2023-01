Bando sulle comunità energetiche rinnovabili | al via da oggi le domande alla Regione Lazio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Al via dasulla piattaforma GeCoWEB Plus la presentazione delleper ildellada un milione di euro complessivi volto a finanziare gli studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati a realizzare le CER, le. Lo sviluppo delle, già oggetto della campagna di sensibilizzazione ‘Meno Inquini, Più risparmi’ (consultabile su: www.ecologicoedigitale.it/comunita), si inserisce nell’ambito degli indirizzi di politica energetica della programmazione unitaria 2021 – 2027, del Piano Energetico Regionale – PER e del Piano per la ...

Città di Trani

