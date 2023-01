Bale si ritira | il commovente messaggio del gallese

Leggi su zon

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Garethdà l’addio al calcio e lo fa a modo suo. Con due post strappalacrime sul suo profilo instagram, il talentosaluta i compagni e ringrazia le squadre che lo hanno accolto fin qui. Ildi“Dopo attenta e ponderata considerazione, annuncio il mio ritiro immediato dal club e dal calcio internazionale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita. Il più alto dei massimi in 17 stagioni, che sarà impossibile da replicare, non importa cosa mi riserva il prossimo capitolo. Dal mio primo tocco a Southampton fino all’ultimo con LAFC e tutto quello che c’è in mezzo, ho plasmato una carriera di club per cui nutro un immenso orgoglio e gratitudine. Giocare per il mio paese e ...