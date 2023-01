Bale si ritira al termine di una carriera straordinaria | tutti i trofei e i record

Corriere dello Sport

"Dopo una attenta e ponderata riflessione, annuncio il mio ritiro immediato dal club e dal calcio internazionale". Con queste parole su Instagram l'ex giocatore di Tottenham e Real Madrid Garethannuncia il suo addio al calcio giocato, solo poche settimane dopo i Mondiali in Qatar giocati con il Galles. "Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo ...ROMA - Garethsaluta il calcio. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso attaccante, ex di Tottenham e Real Madrid e reduce dal campionato di Mls vinto negli Stati Uniti con la maglia del Los Angeles Fc e ... Bale si ritira: l'annuncio a sorpresa sui social Approdato dal Tottenham nell’estate del 2013 per l’incredibile cifra di quasi 100 milioni di euro, Bale ha militato tra le file dei Galacticos per ben otto stagioni (nel mezzo una breve parentesi di r ...Gareth Bale ha sorpreso tutti decidendo di ritirarsi dal calcio giocato. Gareth Bale, con una lettera aperta ai suoi tifosi, ha annunciato di ritirarsi dal calcio giocato. Gareth Bale si ritira: la le ...