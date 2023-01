Aversa | triangolare di beneficenza con Telethon al ‘Bisceglia’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Lo scorso 7 gennaio si è tenuto allo stadio comunale di“A. Bisceglia” ildiorganizzato dalle associazioni Controsenso e Generazione e dal Forum dei Giovani di Carinaro. L’evento, realizzato in collaborazione con la fondazionee con il sostenuto dalle attività locali PromoScuola, Ferramenta Giordano, Melopea, Bunky, Margarita e Veritas, ha visto affrontarsi le compagini dei tre gruppi giovanili in un torneo di calcio a 5, con il trionfo finale del Forum di Carinaro. Al termine del, l’intero guadagnato è stato devoluto allaper sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche e le malattie rare. “Lo sport crea momenti che uniscono e così è stato anche in questo caso: una bella ...