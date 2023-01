Avatar | La via dell' acqua sbanca il box office italiano con altri 5 milioni e supera i 37 milioni totali

(Di lunedì 9 gennaio 2023): La viaincassadi euro, volando a oltre 37complessivi, in quinta posizione troviamo il debutto'horror M3gan. Strapotere: La viaal box. A quattro settimane dall'uscita, il sequel'hit di James Cameron vola a 37,4di euro, forte dei cinqueincassati nell'ultimo weekend in 518 sale. Secondo gli esperti, inoltre, il secondo capitoloa storia diretta da James Cameron potrebbe entrare nella Top 5 dei film con i migliori incassi di sempre. Se questo ...

Comics Universe

...Ladell'Acqua continua a confermarsi il film con l'incasso più alto dell'era pandemica. Dal 5 all'8 gennaio , il kolossal ha raccolto altri 4.963.480 euro , con una media di 9.582 euro.è ...A poco meno di un mese dall'uscita nei cinema di tutto il mondo,: Ladell'acqua supera quota 1,7 miliardi di dollari incassati e scavalca Jurassic World al 7° posto della classifica dei film di maggiore successo di sempre. James Cameron, regista e ... 'Avatar: La via dell'acqua' supera 'The Avengers' nella classifica dei ... Avatar: La via dell'acqua incassa altri 5 milioni di euro, volando a oltre 37 milioni complessivi, in quinta posizione troviamo il debutto dell'horror M3gan.Avatar 2 domina ancora nelle sale ed è già attesissimo il terzo capitolo. L'uscita di Avatar 3 è ufficiale e la data è già nota.