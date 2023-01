Avatar | La via dell' acqua primo al box office USA per la quarta settimana consecutiva

(Di lunedì 9 gennaio 2023): La viaconserva ilposto al botteghino per la, finora il sequel ha incassato oltre 1,7 miliardi di dollari a livello globale. James Cameron è ancora il re del mondo.: La viaconserva la prima posizione al botteghino per la. Il sequel del fenomeno, uscito nel 2009, ha ricondotto il pubblico nel mondo di Pandora facendo centro ancora una volta. Il film, ambientato oltre un decennio dopo gli eventi'originale, segue Jake Sully e la sua famiglia mentre il ritornoa RDA li costringe a lasciare la loro casa e ...

MYmovies.it

Riportareal cinema (e al successo) oltre un decennio dopo il primo film non era del tutto scontato, soprattutto data l enormità delle ambizioni del regista James Cameron . Ma: Ladell acqua , il secondo capitolo uscito alla fine di dicembre, ha confermato le ambizioni e sta macinando milioni al botteghino del tutto il mondo: attualmente, nella seconda settimana ...: Ladell'Acqua si aggiudica il weekend dell'epifania. Seguono Tre di Troppo e Il grande ... Avatar - La via dell'acqua continua a dominare il box office natalizio Avatar – La via dell’acqua chiude le vacanze natalizie con 1,2 milioni e ben 37,4 milioni di euro. Sul podio ieri restano Tre di troppo, con 429mila euro e 3 milioni totali e torna Le otto montagne co ...Avatar: La via dell'acqua conserva il primo posto al botteghino per la quarta settimana consecutiva, finora il sequel ha incassato oltre 1,7 miliardi di dollari a livello globale.