Avatar | James Cameron conferma che gli ultimi sequel si faranno

ASCOLTA - Podcast: l'analisi dei dati del weekend A dominare la classifica troviamo: la via ... Il film diCameron punta quindi ai 40 milioni di euro, tenendo conto che da oggi le feste ...: La via dell'acqua continua la sua corsa al boxoffice italiano del weekend senz'alcun timore ... e il film diCameron non si ferma! Nemmeno nel mondo intero: macina negli Usa così come nel ... James Cameron conferma che Avatar 2 è un successo e farà tutti i sequel: "Non posso tirarmi indietro" Avatar: La via dell'acqua conserva il primo posto al botteghino per la quarta settimana consecutiva, finora il sequel ha incassato oltre 1,7 miliardi di dollari a livello globale.Avatar: la via dell'acqua guida il weekend dell'Epifania al box-office italiano e raggiunge i dati de Il Re Leone. Bene M3GAN ...