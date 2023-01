Avanti un altro! torna dal 9 gennaio | tutte le novità della nuova stagione

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo quasi un annosu Canale 5,un, il quiz preserale condotto da Paolo Bonolis. La prima puntata,dodicesima edizione, andrà in onda lunedì 9alle ore 18:45. Accanto al conduttore immancabile la presenza di Luca Laurenti e dei personaggi del Salottino. Il programma terrà compagnia ai telespettatori fino a primavera per poi lasciare spazio a Gerry Scotti. Leedizione diunTra conferme eparte ladiuncon l'obiettivo, come sottolineato dal conduttore, di divertire il pubblico per un'ora al giorno e farlo disintossicare dalle fatiche ...

Agenzia ANSA

... un nuovo video pubbicato su YouTube ci ha mostrato i grandi passi infatti proprio in ... Un numero decisamente impressionante, che tra l'fa riferimento a una build piuttosto vecchia, ...Non è facile trovare sbocchi in, se gli attaccanti non danno troppa profondità. Pure lui ... Quello è poco, ma è già qualcosa. E' giovane, ci vuole pazienza. Cresce. DYBALA 5,5 Si vede ... Paolo Bonolis torna con Avanti un altro! Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Esordio per sei dei sedici italiani nel tabellone di qualificazione dell’Australian Open. Successi per Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Gianluca Mager, subito fuori invece Francesco Maestrelli, Marco ...