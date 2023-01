Avanti un altro 2023 | chi è la Bonas foto e video?

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È una delle novità più attese diun, la nuova stagione del quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda da lunedì 9 gennaiosu Canale 5. Stiamo parlando della nuova, ovvero la ragazza il cui compito è quello di dare la possibilità al concorrente di turno di raddoppiare l’eventuale cifra che pescherà dal pidigozzaro. Ma chi è la nuovadiun? In molti l’avranno sicuramente riconosciuta: è Sophie Codegoni, 21enne modella ex tronista di Uomini e Donne nonché influencer. Sophie si è fatta conoscere ancora di più grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021/2022, a cui ha partecipato quasi fino alla fine dell’edizione. Visualizza questo post su Instagram Un ...

