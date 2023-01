(Di lunedì 9 gennaio 2023) di Antonello Laiso. “L’” è a mio avviso un cavallo di Troia della disgregazione dell’unità della Repubblica e dell’Italia. Nel periodo che va dal 2001 (Riforma del Titolo V della Costituzione) ad oggi, alcune Regioni, anche forti di referendum non sempre legittimi (per la loro formulazione) celebrati nei loro territori, hanno chiesto di usufruire

Money.it

Un ente in grado di svolgere un ruolo da protagonista verso l'secondo gli articoli 116 e 117 della costituzione". "Una governance", continua Magrini "che parta dalla ...Giorgia Meloni, dietro l'immagine della "ricucitura degli strappi" forse voleva anche mandare un messaggio agli "alleati" della Lega e ai loro progetti laceranti sull', ma il ... Autonomia differenziata, cos'è e come funziona: ecco cosa vogliono fare Calderoli e la Lega La maggioranza di governo difende il cammino dell'autonomia differenziata e agli attacchi del Pd replica contestando agli avversari un pregiudizio ideologico che punterebbe soltanto a fare ...Il lavoro della maggioranza sull’autonomia differenziata “può finalmente entrare nel vivo”, ha detto la settimana scorsa Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali, assicurando di non voler ...