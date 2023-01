Autonomia differenziata | De Luca | «Apriremo una guerra politica durissima»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) «Bisogna ritornare a spiegare che senza una linea unitaria non faranno nessun passo in avanti. Ma anzi,una». Così il presidente della Regione...

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull'alla cerimonia dei 150 anni del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II nella Reggia di ...Cosi' il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull'alla cerimonia dei 150 anni del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II nella Reggia di ... Autonomia differenziata, cos'è e come funziona: ecco cosa vogliono fare Calderoli e la Lega «Bisogna ritornare a spiegare che senza una linea unitaria non faranno nessun passo in avanti. Ma anzi, apriremo una guerra politica durissima». Così il presidente della ...