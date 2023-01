Autonomia | Calderoli | “No fughe in avanti ma chi ha fallito taccia”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) ROMA – “Questo stato dell’arte non è figlio di un’che ancora non si è realizzata, ma di una politica centralista che è andatafino ad oggi”. Lo ha detto Roberto, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ospite di ‘Agorà’ su Rai3, in risposta a chi parlava di migrazione sanitaria, fuga dei cervelli e disoccupazione in vista della riforma sull’. “Tutti coloro che avrebbero dovuto promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno, ridurre la sperequazione e favorire la coesione hanno. Quelli che hannooggino e lascino aperta la strada: all’che si è posta l’obiettivo, per la prima volta dopo 22 anni, di definire i livelli essenziali delle prestazioni e quindi i ...

Agenzia ANSA

ROMA " "Questo stato dell'arte non è figlio di un'che ancora non si è realizzata, ma di una politica centralista che è andata avanti fino ad oggi". Lo ha detto Roberto, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ospite di ...... parlando dell'differenziata da Portici (Napoli), a margine delle celebrazioni per i 150 anni della facoltà di Agraria dell'università Federico II. "Quando ci siamo incontrati con... Autonomia, Calderoli 'Intesa in Parlamento, nessun blitz' Bisogna ritornare a spiegare che senza una linea unitaria non faranno alcun passo in avanti, anzi apriremo una guerra politica durissima". Così il presidente ...(LaPresse) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi punta il dito contro la proposta di legge sull'autonomia differenziata del ministro ...