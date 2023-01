(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stavano andando a vedere la partita Sampdoria -ma nel bagagliaio avevano tre spranghe di ferro forse usate negli scontri in A1. Per questo ieri pomeriggio quattro ultrà delhanno ...

Agenzia ANSA

Stavano andando a vedere la partita Sampdoria - Napoli ma nel bagagliaio avevano tre spranghe di ferro forse usate negli scontri in A1. Per questo ieri pomeriggio quattro ultrà del Napoli hanno ...Secondo gli inquirenti idel Napoli sarebbero comunque riusciti a portare a termine il proprio "agguato", lanciando sassi, bottiglie e fumogeni al passaggio del corteo die pulmini dei ... Auto tifosi Napoli forza posto blocco a Genova, un denunciato - Cronaca Scontri tra tifosi in autostrada: arrestato tifoso ferito ben 115 ultras romanisti che erano stati identificati dalla polizia a Milano ...Stavano andando a vedere la partita Sampdoria-Napoli ma nel bagagliaio avevano tre spranghe di ferro forse usate negli scontri in A1. Per questo ieri pomeriggio quattro ultrà del Napoli hanno forzato ...