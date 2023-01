Auto | domani al via ecoincentivi | tutti gli sconti e le condizioni per i bonus

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPartono domattina, 10 gennaio, alle ore 10 gli incentivi 2023 per l’acquisto die motocicli a zero o basse emissioni: un pacchetto totale da 630 milioni di euro che punta a ridurre l’impatto inquinante del parco circolante, e che può essere sfruttato sia da privati, che da aziende, noleggiatori e imprese di car sharing, e che non prevede in alcune fasce la necessità di rottamare un veicolo più anziano e inquinante. Isono utilizzabili da chi ha sottoscritto un contratto di acquisto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 ma la gestione della pratica – sulla piattaforma https://eco.mise.gov.it/ – è affidata a concessionari e rivenditori: niente fai da te, insomma. Per capire l’entità dello sconto e leper ottenerlo bisogna considerare il livello di emissioni del ...

Teleborsa

Gli ecoincentivie moto 2023 per 630 milioni di euro che scattano'puntano a dirottare la qualità della domanda' dei clienti italiani 'ma neanche nei sogni piu' rosei si può pensare che possano impattare ...Al via di nuovo da, martedì 10 gennaio, le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus del Ministero delle Imprese del Made in Italy per usufruire degli incentivi per l'acquisto die moto non inquinanti. I ... Incentivi auto, domani il via alle prenotazioni per il 2023 (Adnkronos) – Partono domattina, 10 gennaio, alle ore 10 gli incentivi 2023 per l’acquisto di auto e motocicli a zero o basse emissioni: un pacchetto totale da 630 milioni di euro che punta a ridurre ...Ennesima bravata che sfocia in un atto vandalico. Nel quartiere attorno alla chiesa Santa Maria Assunta di Tabano a Jesi i residenti indignati denunciano le continue incursioni di giovani i scalmanati ...