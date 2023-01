Auto | Cardinali Unrae | ' rischio beffa per incentivi fascia vetture più tradizionali' **

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Roma, 9 gen. -(Adnkronos) - Gli ecoauto e moto 2023 per 630 milioni di euro che scattano domani "puntano a dirottare la qualità della domanda" dei clienti italiani "ma neanche nei sogni piu' rosei si può pensare che possano impattare sul nostro mercato: al massimo possono dirottare parte della domanda dacon alimentazioniad altre con emissioni più ridotte" ma soprattutto "c'è ildi una" per molti automobilisti. Lo spiega all'Adnkronos Andrea, Direttore Generale dell', l'associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano, evidenziando come "la terza" di bonus - quella di auto più '' con emissioni fra i 61 e i 135 g/km di CO2 - " è così ...

Il Sannio Quotidiano

... si è- scomunicata dalla Chiesa, come promulgata la costituzione apostolica Universi Domenici Gregis di Giovanni Paolo II,che proibisce le trame e gli accordi traper influenzare l'...Nuovi dovrebbero essere, infatti, i fari, dalla forma più sottile per ospitare tre punti, ... - - > Altre news sull'argomento: Quali(crossover o utilitarie) tra 15 - 20mila euro conviene ... **Auto: Cardinali (Unrae), ‘rischio beffa per incentivi fascia vetture ... Prima il volo nel vuoto. Poi il tentativo di "entrare" nel forno. Pomeriggio di paura quello di giovedì in via Cardinal Ferrari a Rho, dove un uomo di 47 anni ha cercato di togliersi la vita due volte ...