Australian Open 2023 | qualificazioni | avanti Arnaldi e Darderi | Cecchinato si ritira

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Matteosupera in due l’elvetico Ritschard e approda al secondo turno delledell’. Buona la prima per il giovane azzurro, vittorioso con il punteggio di 6-3 7-5. Sulla sua strada troverà ora il beniamino di casa Alex Bolt. Prosegue il suo cammino a Melbourne anche Luciano, che nonostante prediliga la terra rossa è riuscito a portare a casa un bel match contro l’argentino Ficovich. 7-6(3) 6-3 lo score in favore dell’azzurro, che al secondo turno se la vedrà contro un altroo, Dan Sweeny. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE Costretto al ritiro invece Marco, seconda forza del seeding. Sotto di un set e di un break (6-2 3-2) contro il tennista aussie Max ...

Lorenzo volerà ora a Melbourne per preparare l'. COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP ADELAIDE 2 2023 CRONACA - Partenza in salita per Sonego, costretto a fronteggiare tre palle break ...Sulla sua strada troverà ora Diego Schwartzman, mentre per Fabio il prossimo appuntamento sarà l'. COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP AUCKLAND 2023 CRONACA - Primo set in cui Fabio ...Il primo Slam della stagione 2023 del tennis saranno gli Australian Open: il momento clou della stagione sul cemento scatterà lunedì 16 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali. Dopo due settima ...“Il motivo principale per cui sono qui in Australia sono gli Australian Open”. Questo ha dichiarato Novak Djokovic in conferenza stampa dopo aver vinto il titolo di Adelaide, il primo della nuova stag ...