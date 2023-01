Australian Open 2023 | non sarà obbligatorio comunicare i risultati dei test Covid

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Pochi giorni all’inizio dell’, primo torneo dello Slam di questo, e per quest’anno il torneo oceanico ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti verso la normalità. Sappiamo bene come la nostra esistenza in questi quasi tre anni sia stata sconvolta dalla pandemia di-19 e di come proprio in Australia si è svolto lo scorso anno uno degli episodi più scioccanti del panorama tennistico con l’affaire-Novak Djokovic. Ma da quest’anno si cambia registro. L’organizzazione del torneo ha infatti reso noto che nell’edizionei giocatori non saranno tenuti a rendere pubblici ideiPCR per la positività al Coronavirus. L’umanità, dopo tanto tempo, ha ormai imparato come vivere assieme alla malattia, e anche ...