Australian Open 2023 | il tabellone di qualificazione maschile | sedici azzurri a caccia del main draw

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si inizia a fare sul serio a Melbourne Park, dove quest’oggi sono stati sorteggiati i due tabelloni didegli. In campola pattuglia, come sempre negli ultimi anni, è davvero folta. Sono bengliche proveranno a raggiungere ilcercando di superare gli ostici tre turni in programma. Tra questi, ovviamente tanti giovani in ascesa che abbiamo imparato a conoscere nel corso del 2022. Cinque i nostri rappresentanti compresi nel seeding, a partire da Marco Cecchinato, che è la testa di serie numero due. Di seguito tutti gli spot degli italiani. QUI ilcompleto. PROGRAMMA E COPERTURA TV GLI SPOT DEGLI ITALIANI Purcell b. (2) Cecchinato 6-2 3-2 ...

Lorenzo volerà ora a Melbourne per preparare l'. COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP ADELAIDE 2 2023 CRONACA - Partenza in salita per Sonego, costretto a fronteggiare tre palle break ...Sulla sua strada troverà ora Diego Schwartzman, mentre per Fabio il prossimo appuntamento sarà l'. COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP AUCKLAND 2023 CRONACA - Primo set in cui Fabio ...Il primo Slam della stagione 2023 del tennis saranno gli Australian Open: il momento clou della stagione sul cemento scatterà lunedì 16 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali. Dopo due settima ...“Il motivo principale per cui sono qui in Australia sono gli Australian Open”. Questo ha dichiarato Novak Djokovic in conferenza stampa dopo aver vinto il titolo di Adelaide, il primo della nuova stag ...