Aurora Ramazzotti | ospite indesiderato | «Il risultato di due settimane di magnate di formaggi»

leggo.it

sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in montagna con il compagno Goffredo Cerza . La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, tra un divertimento e l'altro, si è ...La 26enne ha trascorso il lungo weekend dell'Epifania a Bormio Felice in baita accanto al fidanzato Goffredo Cerza e il suo gatto, Saba Miaomette a nudo nuovamente le sue forme da mamma davanti allo specchio e mostra il suo pancione di quasi 7 mesi anche in montagna, a Bormio . La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ... Aurora Ramazzotti, la sorpresa inaspettata in montagna: «La pace» Aurora Ramazzotti sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in montagna con il compagno Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, tra un divertimento e ...Aurora Ramazzotti mostra il suo pancione di quasi 7 mesi a nudo anche in montagna: ha trascorso il weekend dell'Epifania a Bormio.