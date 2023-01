Aurora Ramazzotti mostra il pancione mentre il parto si avvicina

(Di lunedì 9 gennaio 2023)il suonudo non l’ha mai nascosto, ha sempreto le sue dolci forme ma adesso che è all’inizio del settimo mese o forse anche meno tempo, non riesce a vedere i suoi piedi. Ilsi, è così felicein montagna sulla neve con Goffredo Cerza. Sono innamorati, bellissimi insiemeimmaginano come sarà il futuro con un piccolino da crescere. Il pancino di Aury è diventato presto, la data delè prevista tra fine marzo e inizio aprile. Il piccolo Cerza, il nipotino di Erose Michelle Hunziker, nascerà in una clinica in Svizzera, la stessa dove sono nata lei e Mich. Le foto ...

leggo.it

sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in montagna con il compagno Goffredo Cerza . La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, tra un divertimento e l'altro, si è ...Vacanza in montagna perche anche con le basse temperature non teme di mostrare il pancione e pure un ospite indesiderato... Ancora qualche giorno di vacanza perche, insieme a qualche ... Aurora Ramazzotti, la sorpresa inaspettata in montagna: «La pace» Aurora Ramazzotti mostra il suo pancione nudo non l’ha mai nascosto, ha sempre mostrato le sue dolci forme ma adesso che è all’inizio del settimo mese o forse anche meno tempo, non riesce a vedere i s ...Aurora Ramazzotti sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in montagna con il compagno Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, tra un divertimento e ...