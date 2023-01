Auriemma | “Il Napoli sta tornando grande Non era facile con la Samp”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Raffaeleritiene che ilstae non eravincere contro laNon si è fatto attendere il riscatto del. Dopo la prima sconfitta in campionato al “Meazza” contro l’Inter, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno sconfitto ladoria con il punteggio di 0-2, in virtù delle reti di Osimhen ed Elmas. Non è ancora ilvisto fino alla sosta del 13 novembre, ma i miglioramenti si vedono e nelle prossime gare se ne avrà maggiore conferma. Al momento Di Lorenzo & soci hanno sette punti in più sulla Juventus e sul Milan ma non si possono dormire sonni tranquilli, in considerazione del fatto che le inseguitrici aspettano passi falsi per rosicchiare punti. Senza dimenticare che all’orizzonte ...