Attori di Romeo e Giulietta denunciano Paramount…55 anni dopo

AGI - Agenzia Italia

Il caso di Hussey e Whitey, protagonisti di 'e Giulietta' di Franco Zeffirelli, non è l'unico in cui protagonisti ...... ha detto Pippo Zeffirelli, convinto anche che i due produttori del film, John Brabourne e Anthony Haveclock - Allan, avessero ottenuto una liberatoria dai genitori dei dueprima di girare la ... "Nudi illegali". Gli attori del 'Romeo e Giulietta' di Zeffirelli fanno causa Santa Monica, California, Olivia Hussey e Leonard Withing, gli attori britannici che da adolescenti furono le star del 'Romeo e Giulietta' di Franco Zeffirelli, hanno fatto causa al gigante Paramount ...Lunedì 9 gennaio il regista al Donizetti con «Il berretto a sonagli» di Pirandello: «Metà in italiano e metà in siciliano. Il pasticcio che ne è venuto fuori ha avuto un ottimo riscontro» ...