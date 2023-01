Attori di Romeo e Giulietta denunciano Paramount…55 anni dopo

AGI - Agenzia Italia

La vicenda che ha recentemente riacceso i riflettori sue Giulietta , l'acclamato film diretto da Franco Zeffirelli nel 1968 vincitore di due premi ... la coppia diteenager che all'epoca ...... tra il 1979 e il 1989, in pièce comee Giulietta , Dracula e Sogno di una notte di mezza ... Neanche i mostri sacri di Hollywood,del calibro di De Niro, Al Pacino o Jack Nicholson sono ... "Nudi illegali". Gli attori del 'Romeo e Giulietta' di Zeffirelli fanno causa Olivia Hussey e Leonard Whiting, che interpretarono Romeo e Giulietta nel film diretto da Franco Zeffirelli 50 anni fa, hanno deciso di denunciare la Paramount perché a loro dire sono stati costretti ...I protagonisti di Romeo e Giulietta hanno citato in giudizio la Paramount per una scena di nudo in cui appaiono (da minorenni) senza veli.