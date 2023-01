ilmessaggero.it

In quel Pronto soccorso c'erano tanti anziani e bambini costretti a lunghed', sfiniti e senza un'alternativa. Il personale sanitario è invece apparso rassegnato ad una realtà che non ...La Roma come detto guadagna un punto, 31 per entrambe indi Bologna Atalanta. In coda c'è da ... Martedì 10 c'è Inter - Parma alle21, mercoledì Milan - Toro sempre alle 21. Giovedì ... Attesa di 10 ore in pronto soccorso con polmonite bilaterale, anziana ai medici: «Mandatemi a morire a casa» ERACLEA - «Dieci ore di attesa in Pronto soccorso per una paziente di 85 anni ai quali i medici avevano diagnosticato una polmonite bilaterale, al termine delle quali la donna ha chiesto ...Dopo 2 ore di attesa, racconta, “mi portano in un stanzino e il medico mi dice che posso essere dimessa. Ho subito chiesto: e i raggi Lapidaria la risposta: signora noi siamo qui, se ha bisogno ...