...il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet ha riconosciuto alla Afp che le sue "osservazioni goffe hanno creato un malinteso" e che desidera "presentare le sue scuse personali" a. "...La difesa a spada tratta del ct campione del mondo nel 2018 si trasforma in unfrontale all'... Primo tra tutti, Kylian Mbappè , trascinatore dei Bleus in Qatar: 'è la Francia, non si può ... Attacco a Zidane, la Francia non ci sta. E Le Graet si scusa Per L'Equipe il comportamento del presidente della Federcalcio è "Inaccettabile". Aveva dichiarato: "È disoccupato Me ne sbatto". Poi la retromarcia: "Dichiarazioni goffe, non rispettano il mio pensi ...Duro attaccato del club spagnolo nei confronti di Le Graet. Interviene anche Mbappé con un tweet: "Non manchiamo di rispetto a una leggenda" ...