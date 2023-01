ATP Auckland 2023 | Fabio Fognini eliminato in tre set da Jenson Brooksby

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nel cuore della notte italiana è scattato il primo turno del torneo ASB Classic di(Nuova Zelanda), di categoria ATP 250: è uscito subito di scena l’unico azzurro presente nel tabellone principale, ovvero, battuto dallo statunitense, vittorioso in rimonta per 6-7 (2) 6-1 6-3 in due ore e sedici minuti di gioco. Nel primo setmanca un break point nel quarto gioco e nel quinto poi cede la battuta. L’azzurro sciupa la palla per l’immediato controbreak nel sesto game, ma poi trova l’aggancio strappando il servizio anel decimo gioco. Si va al tie break, dovedomina conquistando sei punti di fila dall’1-2 per il 7-2 con cui va a chiudere sul 7-6 dopo 60 minuti di gioco. La seconda frazione si ...

Ubitennis

COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE2023 CRONACA - Primo set in cui Fabio serve molto bene, anche se è proprio lui a subire il break per primo. Il servizio dell'avversario si conferma però ...) ed Hurkacz (10), in 2 set, ha perso di misura con Tsitsipas (4) e Fritz (9). "The Hammer" è ...alla United Cup Sarebbe così importante per i giovanissimi VENUS 1 Infortunata ad, ... ATP Auckland, il tabellone: Ruud prima testa di serie. Fognini, esordio contro Brooksby Fabio Fognini inizia il 2023 con una sconfitta. Il tennista azzurro è stato infatti battuto da Jenson Brooksby nel match valido per il primo turno dell'Atp 250 di Auckland con il punteggio di 7-6(2) 1 ...Comincia con una sconfitta l'anno nuovo di Fabio Fognini ad Auckland. L'azzurro si è arreso sulla lunga distanza a Jenson Brooksby con il punteggio di 6-7(2) 6-1 6-3 dopo due ore e 13 minuti di gioco.