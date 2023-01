Atp Adelaide | Novak Djokovic furioso con il manager italiano | “Vai fuori!” VIDEO

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ildella rabbia dicontro ilEdoardo Artaldi durante la finale del torneo Atp 250 di2023, poi vinta dal serbo in rimonta contro Sebastian Korda. Al termine del primo set, vinto dallo statunitense al settimo set point,si è rivolto al proprio angolo urlando più volte in“vai!”. Pochi istanti dopo ilEdoardo Artaldi e il fratello Markohanno lasciato la loro postazione sugli spalti. Difficile capire il perchè di questo sfogo di Nole, che probabilmente non ha gradito qualche atteggiamento del suo staff. Ildel set point e della furia diSEVENTH time's the charm Sebastian Korda converts his ...

...rankingil serbo ha rimpolpato la propria sterminata bacheca e si appresta a disputare gli Australian Open 2023 . Djokovic e lo sfogo virale in italiano durante la finale del torneo di. ...DJOKOVIC LITIGA IN ITALIANO CON IL MANAGER https://video.corriere.it/djokovic - litiga - italiano - il - manager - all -- vai - fuori/693b1748 - 8f55 - 11ed - ae40 - 41a711fcbe95 Da ilnapolista.it djokovic In un anno s'è, come dire…, ... Djokovic litiga in italiano con il manager all’Atp Adelaide: «Vai fuori» Esordisce anche Lorenzo Sonego, confinato sul campo 2 contro il giovane britannico in ascesa Jack Draper. La sessione serale australiana è dedicata al derby tra Kokkinakis e Popyrin. Di seguito l'ordi ...Dopo il trionfo nel torneo ATP 250 di Adelaide, arrivato grazie alla vittoria in finale su Sebastian Korda, Novak Djokovic è sempre più pronto a ritornare agli Australian Open. Il tennista serbo l'ann ...