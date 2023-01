Agenzia ANSA

... rispondendo alle domande sulle trattative trae il British Museum per il possibile ritorno dei celebri fregi del Partenone."in corso", secondo il portavoce del governo, che hanno ...... rispondendo alle domande sulle trattative trae il British Museum per il possibile ritorno dei celebri fregi del Partenone."in corso", secondo il portavoce del governo, che hanno ... Atene, negoziati su marmi Partenone in corso ma non facili - Europa (ANSA) - ATENE, 09 GEN - "Abbiamo fatto molta strada, sono stati fatti dei passi in avanti e gli sforzi continuano; i negoziati non sono facili". Lo ha dichiarato il portavoce del governo greco Yianni ...Mentre la Turchia annuncia di aver rimpatriato nel 2022 in totale 55.502 cittadini afgani, Atene decide di raddoppiare lo scudo greco al confine turco sul fiume Evros: così il governo ellenico punta a ...