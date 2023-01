Atalanta | D’Amico | «Koopmeiners-Liverpool? Non c’è nulla di concreto | non è vero»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tony, direttore sportivo dell’, ha parlato del mercato nerazzurro prima del match contro il Bologna Tony, direttore sportivo dell’, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «? Non c’èdi, non è, come Sportiello è un calciatore dell’. Da una parte fa piacere perché significa avere buoni calciatori, ma a poco dalla partita forse è giusto concentrarsi sulla partita. Sportiello? Si è parlato in tv e sui giornali, non abbiamo mai avuto contatti con il Milan, è un giocatore dell’e lo resterà». L'articolo proviene da Calcio News 24.