Atalanta con l’abito da sera | Bologna non è impossibile per la Dea da trasferta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il bello (o il brutto, fate un po’ voi, secondo i punti di vista) di giocare nel posticipo (lunedì 9 gennaio ore 20,45) è che guardi la classifica e dici: se vinci al “Dall’Ara” sei di nuovo lì, a fianco di Lazio e Roma. Non sarebbe poi così male, no? A due giornate dalla fine del girone di andata… Eh la classifica. O gli obiettivi. Per una volta non se n’è parlato, in conferenza stampa alla vigilia e Gasperini forse anche per questo è rimasto tranquillo. Probabilmente avrà modo di agitarsi in campo, a, per caricare la squadra, magari per fare in modo che abbia più attenzione nei primi minuti e non ricada in quelle partenze false che sembrava aver dimenticato e messo ormai da parte, dall’inizio del campionato. Invece il gol subìto a La Spezia non è piaciuto per niente.è un altro campo dove, riuscire a passare, è tutt’altro che ...